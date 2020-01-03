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﻿馬場浮世繪——下周三起夜賽增第三口孖T

2020-01-03 列印
  馬會昨日宣布由下周三谷戰起，夜賽的孖Ｔ將由兩口增至三口，跟日間賽事睇齊。如夜馬編跑八場，第一口孖Ｔ為第三、四場，第二口為第五、六場，第三口為七、八場；如夜馬編跑九場，第一口孖Ｔ為第四、五場，第二口為第六、七場，第三口為八、九場。

馬場浮世繪
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