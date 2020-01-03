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﻿馬場浮世繪——李寶利美國第三戰開齋

2020-01-03 列印
  李寶利跟香港馬會提早解約後，即轉往美國發展，這位意大利騎師於當地時間周三下午，在聖雅尼塔馬場策Musawaat勝出一場草地千八米賽事，順利在美國開齋。李寶利轉戰美國後只曾披甲三日，能夠在個人第十場出賽便打響勝門，無疑難得。不過，李寶利至今只曾在草地賽事上陣，未有機會出戰泥賽，這可能是因為當地的練馬師普遍認為歐洲騎師未必勝任泥戰，故相信李寶利仍需時間爭取彼邦的練馬師信任，方有望出戰泥賽。

馬場浮世繪
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