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﻿馬場浮世繪——必妙星增程仲好跑

2020-01-04 列印
  蘇保羅馬房明日四匹上陣馬裏，「必妙星」上場初出即後上跑得接近，僅以兩個多馬位落後頭馬「幸福笑容」，今次增程跑千八，練馬師蘇保羅表示，此駒的質素良好，倘非在十一月報名後賽事取消，令其失去一場熱身的機會，相信上場會跑得更接近，而牠在外地曾勝二千二百米長途賽，今次跑千八米應較千六米理想，有力在前列歸來。

馬場浮世繪
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