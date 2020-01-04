  • 2020年1月4日 星期六
  • 19º
  • 85%
熱門： 上水集會修例風波武漢肺炎除夕抽獎陳庭欣

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——聖靈之都抵港備戰一月盃

2020-01-04 列印
「聖靈之都」
Previous Next

  澳門賽駒「聖靈之都」，已於前日抵達沙田馬場，為角逐下周三於快活谷馬場舉行的一月盃做好準備。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd