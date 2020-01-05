﻿頭號目標——紅運大師重開勝門

今次跑七草三泥，草地用C+3跑道，本來偏差傾向穩定，一般都是較利走一二疊的中前置馬。不過今次是一周內第三次田草賽事，內欄鴛鴦地的程度賽前頗難估計。反觀周五兩組泥地試閘，直路貼欄前置的馬走勢不差，估計今次泥地賽或變回利內疊前置，所以博泥地賽較有把握。



第七場三班千二米泥地。「紅運大師」上仗在谷草負於「加州多寶」得第二的水準未必高，但考慮到此駒上季贏馬或上名時根本非後追，上仗能夠以如此被動的跑法上名僅敗，應是狀態已跑起之兆，所以今次即吸引到莫雷拉奪回帥印。



看「紅運大師」上季在三班泥地此程上名一役，蹄下敗將「好好利高」今季已再贏三班並在二班上名，本身來港前在德國只跑了四仗，來港後上季拼搏亦不算多，料仍有上升空間。今仗回師泥地賽排三檔，只要交回上季展示的速度，應可守好位競跑，方興未艾的四歲蔡廄馬可望敲響今季勝門。



仲達