﻿勝在有方——元朗之星力足連捷

新年伊始，跟朋友喝茶聊天，說起元旦日街頭依然硝煙迷漫，香港亂局不知何時可了。朋友沮喪說，這麼下去如何是好？ 我跟他說，除非你喜歡政治運動，那就投入進去，無怨無艾。不然的話，眼下唯一辦法，就是甚麼都不理甚麼都不管，先把自己的日子顧好了再說。 大形勢既然不是你可以控制的事情，那就把自己可以控制的生活過好。政治形勢一天一個花樣，社會情緒隨之波動，但只要你打定主意要好好過日子的話，香港還沒到有人可以阻止你好好過日子的地步。既然如此，少理大形勢，把自己的小日子先過好。中國有句俗話：「各家自掃門前雪，哪管他人瓦上霜。」這句話本來是形容人自私的，但你也可以想想，做人為甚麼要管別人的「瓦上...

2020-01-04