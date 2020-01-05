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﻿勝在有方——元朗之星力足連捷

2020-01-05 列印
　　「元朗之星」今季初出嚴重漏閘而跑尾三，翌戰賽前大閘教好後起步順利，即可段段快開，蝕了步速才僅敗於形勢有利得多之「健康在望」而氣走其後能勝之「請跟我來」，已知屬出色亞軍。剛戰表現更勁，早段遇超快步速跟於三四位而不必鬥搶，本身頭一千米交出57秒69，跟得如此急，其他前置馬全部潰散，包括最近可打疊兩仗入三甲的「忠心美麗」，本身卻可彈離形勢有利之「不羈的風」、「超新星」和「翠湖飛鷹」等之前跑同程入前兩名之強手而取得在港首捷，屬段速強勁之頭馬。四歲自購馬適應水土後處虛分階段，加七分多負五磅未算吃力，隔四星期再跑，逾千一磅之大馬體重保持，力足連捷。

　　「精簡最好」持續進步的四歲PPG精英，上仗雖賺偏慢步速，但能彈離跟好位之「忠心美麗」，進度理想。今次快馬增多仍屬第二選擇。「不羈的風」最近兩仗亞軍俱有三班中上級水準，但剛戰賺步速也未能威脅頭馬，如因起用雷神而偏熱，作配較划算。

方駿暉
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