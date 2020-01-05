﻿勝在有方——元朗之星力足連捷

「精簡最好」持續進步的四歲PPG精英，上仗雖賺偏慢步速，但能彈離跟好位之「忠心美麗」，進度理想。今次快馬增多仍屬第二選擇。「不羈的風」最近兩仗亞軍俱有三班中上級水準，但剛戰賺步速也未能威脅頭馬，如因起用雷神而偏熱，作配較划算。
方駿暉
武漢華南海鮮批發市場不明肺炎疫情擴大，確診患者數目短短四天內大增六成至四十四人，當中十一人屬重症。武漢市衞生健康委員會公佈，初步未發現個案有明顯人傳人證據，亦未發現醫務人員受到感染，病原鑒定和病因溯源...
2020-01-04
長江白鱘的滅絕風波，是上月二十三日國際學術期刊《整體環境科學》（Science of The Total Environment）發表的一篇研究論文指出，中國長江的特有物種「白鱘」已經滅絕。不過，國際...
2020-01-04
繼三日前美國駐巴格達大使館被圍攻的事件剛平息，巴格達國際機場周五凌晨時分遭受美軍的空襲，最少三枚火箭襲擊導致最少有七死九傷。而美國國防部證實死者包括伊朗精銳「聖城旅」（Quds Force）的首腦卡西姆·蘇萊馬尼（Qassem Soleimani）。伊朗揚言會報復。 綜合外媒報道，伊拉克電視台和三名政府官員均證實穆漢迪斯和蘇雷曼尼的死訊。而其他死者是近日號召民眾發動反美示威的親伊朗「人民動員」（Hashed al-Shaabi）民兵組織的五名成員。 卡西姆·蘇萊馬尼是伊朗革命衞隊對外部門的首腦，在國內、外都享有知名度。「人民動員」組織，形容這是美軍進行的一次「懦弱轟炸」，更...
2020-01-04
位於西區的維港峰樓齡約四年，坐擁交通及校網優勢。以下為大家精選的放盤，面積1760方呎，四房兩套間隔，露台前臨開揚遼闊西區海景，更可遠眺西九龍及昂船洲大橋。 維港峰提供125個單位，設一至四房間隔，項...
2020-01-04
市場憂慮中東緊張局勢升溫，投資者趁高位獲利離場，港股高開低走，恒指創近半年高位後掉頭倒跌。恒指高開後曾飆339點，高見28883點，創去年7月4日以來最高，惟二萬九阻力甚大，指數隨即掉頭向下，收報28451點，回吐92點，全周仍升226點，已是連續第五個星期上揚；國指收報11253點，下降67點；港股成交增加至978億元。 「三桶油」逆市齊向上 有傳美國在伊拉克發動空襲行動，造成一名伊朗高級將領死亡，其後伊朗揚言將會報復。中東局勢緊張，刺激國際油價急升，「三桶油」逆市向上，中石油（857）漲2.8%，收報4.04元；中海油（883）上揚2%，收報13.24元；中石化（386...
2020-01-04
巴塞隆拿前鋒美斯周四歸隊，備戰今晚作客愛斯賓奴的二○年首場西甲，但在除夕自發加操，更被發現操練時重溫個人精華片段。此子如此努力或與只差廿六球便超越巴西球王比利的單一球會入球紀錄有關，今場加泰隆尼亞打吡面對包尾的愛斯賓奴勢大開殺戒。（Now4K 611、632台周日凌晨4:00直播） 美斯去年在巴塞隆拿度過豐收一年，第六次贏得金球獎破紀錄，期間又攻入不少金球，尤其是去季歐聯四強首回合主場鬥利物浦射入精采絕倫的罰球。這名三十二歲鋒將沒有怠慢，一九年最後一天仍自發加操，但有球迷發現他收起了謙遜一面，一邊跑步一邊觀看自己去年的士哥片段。 事實上此子於二○年有新目標，就是在球會層面全...
2020-01-04
教堂向是宗教色彩濃厚的建築物，各國的傳教士均喜歡以教堂作為傳教活動中心，團結信眾。然而無論有沒有宗教信仰，皆可在暢遊異國期間，多參觀當地具標誌性的教堂，了解其社區與宗教文化，即使純粹抱着觀摩心態，也能...
2020-01-03
武漢近日證實多宗不明原因肺炎病例，疫情備受關注。張兆輝和陳豪前日在武漢為私人宴會表演，陳豪還帶同媽咪到當地。偕同太太到武漢的張兆輝表示，他在宴會上與陳豪分開表演，唱了兩首歌後，到餐廳吃飯時才遇見陳豪，...
2020-01-04
新年伊始，跟朋友喝茶聊天，說起元旦日街頭依然硝煙迷漫，香港亂局不知何時可了。朋友沮喪說，這麼下去如何是好？ 我跟他說，除非你喜歡政治運動，那就投入進去，無怨無艾。不然的話，眼下唯一辦法，就是甚麼都不理甚麼都不管，先把自己的日子顧好了再說。 大形勢既然不是你可以控制的事情，那就把自己可以控制的生活過好。政治形勢一天一個花樣，社會情緒隨之波動，但只要你打定主意要好好過日子的話，香港還沒到有人可以阻止你好好過日子的地步。既然如此，少理大形勢，把自己的小日子先過好。中國有句俗話：「各家自掃門前雪，哪管他人瓦上霜。」這句話本來是形容人自私的，但你也可以想想，做人為甚麼要管別人的「瓦上...
2020-01-04
今次跑七草三泥，草地用C+3跑道，本來偏差傾向穩定，一般都是較利走一二疊的中前置馬。不過今次是一周內第三次田草賽事，內欄鴛鴦地的程度賽前頗難估計。反觀周五兩組泥地試閘，直路貼欄前置的馬走勢不差，估計今次泥地賽或變回利內疊前置，所以博泥地賽較有把握。 第七場三班千二米泥地。「紅運大師」上仗在谷草負於「加州多寶」得第二的水準未必高，但考慮到此駒上季贏馬或上名時根本非後追，上仗能夠以如此被動的跑法上名僅敗，應是狀態已跑起之兆，所以今次即吸引到莫雷拉奪回帥印。 看「紅運大師」上季在三班泥地此程上名一役，蹄下敗將「好好利高」今季已再贏三班並在二班上名，本身來港前在德國只跑了四仗，來港...
2020-01-05