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﻿翠絲過兩關——福多寶重溫好夢

2020-01-05 列印
　　論早段速度，第二場「自由旺」在四班亦快過不少馬匹，本身過去兩次跑五班賽均贏馬而回，鬥速度的話，其他五班馬只能食塵。上季尾落五班跑未贏過的田草千二米，一樣能由頭放到尾。今次繼續用贏馬配搭黃皓楠，出爭贏過的泥地千二米，除非今日內欄場地極度欠佳，否則憑藉本身的高速，有力一放迄終。

　　第六場配搭大兜亂，田泰安捨「神龍駒」而騎「韻妙星」，何澤堯又揀前駒而不騎「福多寶」，後駒輾轉落到莫雷拉手上，可能有更佳發揮。

「福多寶」前仗跑三班田草千八遇慢步速場合才落第，之前四戰四班同程取得兩冠一季一殿，在此組必屬牌面馬。今次是首度用頂級騎師執韁，或有不同演繹。過去雷神亦曾為同主的「福愛寶」贏馬，今日可憑此駒重溫好夢。

珊翠絲
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