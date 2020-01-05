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﻿健談馬事——得勝駒再有驚喜

2020-01-05 列印
　　第二場五班泥地千二米。有泥地證明的馬匹唔多，有千二賽績支持者更唔多，當銳馬更少，今季跑三場都上名的「探險家」，唔止識跑泥地，級數、銳氣都勝過同場大部分馬。徐雨石刻意部署縮程，讓路予「天地同心」跑第四場五班草地千四，明知千二嫌短也肯試，用得蘇兆輝，肯定有諗法，遇到有數匹快馬形勢，扯得散，只要早段唔落後太遠，有權一攻而破。

　　第九場二班草地千八米。「得勝駒」轉由韋達接手後，經過數月調校，更換配備，再配上巴度，上仗終於翻身。食住個勢，今次重返二班，少負十四磅再跑，對住十三匹季內未曾贏過二班的所謂二班馬，隨時再有驚喜！

子健
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