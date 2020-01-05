﻿重點出擊——靈鋒大冷勿忘

今期編排了四場泥地賽事，由於天文台預測有雨，令人更難預測場地狀況。正如主篇黃總話齋，泥地賽最講究馬匹的場地性能，並非單一以質素行先。正如上月二十九日的濕慢泥地，明顯有利於泥地全材馬，所以評分偏高的「執到笑」也因為對手的場地適應力較差，而跑回一席接近的第四名。另一場偏差嚴重的例子，就是出自十一月九日頭馬「蒙古傳奇」，當日直路內疊相對較差，所以沿途外疊的「蒙古傳奇」也可贏馬。



回說今次泥地賽，筆者推介第五場「靈鋒」給大家參考。單論賽績，此匹愛爾蘭自購馬在上手馬房用了一季半時間減去四十五分分，上季才在五班田草千八米開齋反彈；之後回升四班只跑了兩仗，暑假已改配苗廄，雖然轉倉原因不明，但以蘇保羅一貫保養老馬的作風，不排除是馬主單方面意向。



無疑，「靈鋒」往績顯示屬中長途馬，但今季加盟苗廄後，一連兩仗皆跑短途且有不俗追勢，苗禮德是否刻意替牠尋找新出路，還是求熱身及準備降班才出擊？出自「李伯大夢」的「金地飛客」甚為適合香港任何泥地，今次「靈鋒」出爭泥地賽，大冷勿忘！



安西教練