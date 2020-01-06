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﻿馬場浮世繪——韋達田泰安如有超能力

2020-01-06 列印
﻿馬場浮世繪——韋達田泰安如有超能力
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　　韋達近期成績急升，由上年十二月二十一日計起，連同昨日的「超能力」，勝纜已延續五個賽日。另外韋達與田泰安的組合亦值得留意，因為最近已經分別攜手勝出「順意寶」、「肥仔」及「超能力」，合作如魚得水。至於韋達賽後表示：「『超能力』加磅後順利連捷，令我非常滿意，雖然牠質高兼進步，但始終希望能在陣上證明更多。此駒進度相當理想，陣上很喜歡競跑，演出愈來愈出色，我不擔心牠轉爭草地會影響表現，但既然牠在泥賽連捷，我自然希望維持這條贏馬方程式。」

馬場浮世繪
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