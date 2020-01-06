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﻿馬場浮世繪——劉志森為超級綠洲打氣

2020-01-06 列印
﻿馬場浮世繪——劉志森為超級綠洲打氣
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　　澳門練馬師劉志森（左）將於周三派遣「聖靈之都」角逐一月盃，但昨日已提前來港觀戰，據悉是為「聖靈之都」的同主馬「超級綠洲」打氣，可惜後駒最終跑梗頸四，想爭分入選打吡仍須努力。

馬場浮世繪
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