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﻿馬場浮世繪——仁愛保良昨日同聚一堂

2020-01-06 列印
﻿馬場浮世繪——仁愛保良昨日同聚一堂
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　　呂健威馬房的「威進駒」昨日贏馬兼捧保良局盃，不說不知，此駒馬主蔡黃玲玲是仁愛堂前主席，因此頒獎時場面熱鬧，兩大慈善機構的高層聚首一堂，誠是一時佳話。

馬場浮世繪
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