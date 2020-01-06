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﻿馬場浮世繪——潘頓生日前後贏個不停

2020-01-06 列印
﻿馬場浮世繪——潘頓生日前後贏個不停
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　　剛於一月三日度過三十七歲生辰的潘頓，在之前的元旦賽事已憑「小太陽」及「正本開心」起孖，為自己提前送上壽禮，不過頭馬無人嫌多，昨日騎者便憑「神州福星」及「威進駒」報捷，生日前後贏馬停不了。

馬場浮世繪
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