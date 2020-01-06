﻿莫雷拉中三元封王 潘頓梅開二度 威進駒保良局盃出冷

昨日唯一錦標是保良局盃，結果由呂廄「威進駒」爆十四倍W奪得，鞍上人潘頓另贏羅廄「神州福星」，但他在騎師王則不敵贏三W的莫雷拉，後者分別為東廄「至尊大師」、摩廄「任我行」及蔡廄「美麗非凡」建功。



昨日的保良局盃由「威進駒」半冷掄元，練者呂健威透露：「『威進駒』身形單薄，因此不能多跑，而季初狀態也未在水準，所以之前無表現，今仗雖然對手很強，但牠落班有利，因此勝回一仗。」



而為「威進駒」贏馬的潘頓，在較早場次已贏羅廄「神州福星」，該駒練者羅富全指：「『神州福星』在法國跑爛地一直表現穩定，但香港場地較乾快，因而影響發揮。按理此駒跑谷草較合腳法，可惜賽程有限，所以今仗要在田草爭功，而本月尾谷草會有千八賽事，屆時牠會再上陣。」



至於莫雷拉昨日憑東廄「至尊大師」、摩廄「任我行」及蔡廄「美麗非凡」中三元，前駒馬主施雅治說：「『至尊大師』上仗走勢好轉，於是今次告東尼特別找來莫雷拉壓陣，希望有最佳發揮，但由於最後排十二檔，賽前曾令我有所擔心，幸好牠起步後很快已置於前列，入直路再拋離對手取勝。我旗下馬匹久未取勝，希望『至尊大師』勝後能夠轉運，而下季我會有一匹新馬來港服役。」



「任我行」練者大摩說：「『任我行』一直演出準繩，有一位騎師曾向我提到，此駒跑二千米最合，他的講法是對的，不過今場早段步速正常，亦令其可以發揮出最高水準。至於今場季軍『安采』將是我馬房出戰今屆打吡的棋子，賽後鞍上人蘇兆輝匯報，馬兒直路走勢甚勁，倘若能夠移出外欄，相信已越過對手取勝，希望蘇兆輝可以繼續策騎牠角逐四歲系列大賽。」



「美麗非凡」練者蔡約翰則說：「『美麗非凡』能出即克服十二檔取勝，反映實力良好，牠在晨課期間走勢仍較嫩，所以今仗加配備，並且在陣上教馬。此駒將按計畫出戰稍後的四歲馬經典大賽，但其長力能否應付二千米途程，目前仍是未知之數。」



另一方面，昨日葉楚航、文家良和沈集成都有馬贏，前者憑「二話不說」食頭胡後說：「『二話不說』前仗跑得好，上仗則因為早段跟得太急而失準，今次除了走得舒服，同場也多是未及水準的質新馬，所以造就牠大勝開齋。暫時此駒仍會主攻一千米賽事，但稍後將嘗試增程跑千二及千四。」



而文家良則憑「常山耆寶」報捷，他表示：「『常山耆寶』的演出好壞主要視乎狀態，今次賽前考閘表現良好，陣上便能交出水準，再者牠跑泥地亦合腳法。此駒下仗要升班，屆時要看賽程而部署。」



其餘沈集成憑「大武士」贏馬，練者賽後說：「賽前我吩咐利敬國，要讓『大武士』跑得舒服，而他臨場發揮亦盡顯信心。此駒目前評分只恰可，今仗贏在對手不強，稍後仍會以直路賽為出擊目標。」



記者：文傑、亨利