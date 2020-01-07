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馬場浮世繪——聖靈之都須隔離稍遲渡江

2020-01-07 列印
　　出戰明晚三級賽一月盃的「聖靈之都」，乃歷來首匹在谷中上陣的外地馬，而因牠仍處檢疫期，規定除出賽時都不能接觸他駒，但礙於跑馬地的地方有限，於是馬會決定，「聖靈之都」明晚會遲至晚上七時即頭賽事開跑後，才由沙田檢疫馬房出發往跑馬地，預計抵達時，頭場參戰馬已運返沙田，可騰出馬格讓牠獨自進駐，避免到與其他馬匹有任何接觸。

馬場浮世繪

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