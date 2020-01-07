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馬場浮世繪——谷中開派對孖T加多口

2020-01-07 列印
　　新年伊始，Happy Wednesday由明夜起，將一連兩星期在谷中夜戰以時裝為主題開派對，精采活動多多。馬迷明晚以時尚打扮入場，便有機會獲Hannah Schofield邀請，亮相網上節目Fashionistas，分享衣着心得；而將自拍照片加上「#HappyWednesdayHK」標籤，上載至IG參加遊戲，則有機會贏取adrenaline四人晚餐及觀賽套票。啤酒園則有舞蹈表演，場內另設高爾夫球入洞遊戲，送出今屆香港高爾夫球公開賽入場券。

　　特別一提，明晚谷戰起，今後夜賽都會增設第三口孖T，關次為最後兩場。

馬場浮世繪

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