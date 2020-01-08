﻿頭號目標——玩到贏禾稈冚珍珠

釐定馬匹的賽績水準，除了可後知後覺地等待同場馬匹再出的成績之外，也可以在同場找一兩匹馬作尺，不過此舉有一缺點，就是若對「尺」的判斷有誤，則得出來的結果自然是錯的。



今日列陣頭場的「全心全意」，上仗排一檔竟然都有十五倍，相信某些人是因為200場次而對牠輕視，但筆者不信任牠的原因，則是因為再早一場。156場次四班千二米，步速前慢後快利前置，「全心全意」走二疊守在第四位生位，形勢絕無任何不妥，但最後竟被一匹五十六倍大冷「玩到贏」彈離，當然令人失望。不過現在回看，方明白並非「全心全意」當日表現遜色，而是「玩到贏」禾稈冚珍珠。



第二場四班千二米。「玩到贏」今季初出爆冷W後，再跑了兩仗都三甲不入，表面上似是典型的「偶一為之」，但其實兩仗落敗都是因排大外檔而被逼放棄了贏馬時的跟前跑法，而這兩場馬兒在直路上際遇一般之下，都依然交出不俗追勢，根本只是敗於形勢。（其中上仗「玩到贏」較「開心人生」留得更後，末段更轉入內疊跟馬尾，但所造末段締速跟後駒亦不相伯仲。）括號內幾句若爆文可刪。



若再回看「玩到贏」爆冷取勝一役，雖然是守好位一步不蝕，但轉入直路在內欄望空後，可逐步加速彈離「全心全意」與「紅旺」等已證明有能力的馬，就連稍佔班利的「愛馬劍」在潘頓的一絕發揮之下，都未能對牠構成真正威脅，勝來清脆利落，絕非單靠賺形勢才爆冷。



回氣兩場後，今次「玩到贏」終於抽得內檔，有望重施其贏馬時的主動跑法，以頭馬來證明首捷非靠運。



仲達