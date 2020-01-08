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﻿勝在有方——全心全意打疊再拼

2020-01-08 列印
　　「全心全意」今季九月試谷閘有良好走勢後，轉到谷草千二，末段走內疊不利路段且取位欠順，仍能跟其後在三班也跑得好之「活力勇士」串Q，證明合跑此場地。其後兩仗表現回落，原因不明。剛戰初戴眼罩，遇上偏快步速，本身頭兩段也交造46秒65，竟能彈離同樣守好位之「紅旺」，以快末段22秒94將總時間拉快至比早一場之三班頭馬「好好學習」快0.13秒，屬出色頭馬，至少值四班中上級水準。四歲PPG仍在進步，加七分仍僅負123磅，拆開三組後遇此場對手比上仗更弱，即使走二疊，也可像同父馬「紅衣優駿」和「志趣相投」盛時般打疊跑得好。

　　「加州雷電」初出沿途走外疊也可追過同樣形勢不利之「喜駿之星」，後駒再出差點贏馬，本身翌戰跑泥地，剛戰千四則在外疊跟得太急，敗不足據。同父合此場地，排檔轉佳可突擊出冷。

方駿暉
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