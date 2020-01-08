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﻿翠絲過兩關——晨曦飛馬力爭四連捷

2020-01-08 列印
　　第三場「肥仔威威」及第九場「晨曦寶馬」一同在十一月二十日替方嘉柏起孖而回，兩駒勝後便無上陣，直至今夜才一起出戰，方仔定想重溫好夢，雙雙再開勝門。

　　「肥仔威威」上仗贏「又夠威」可能稍欠說服力，不過蹄下敗將當中，「火百合」、「管之星」、「情趣」之後都能贏馬，水準怎計都不會低。此駒勝後至今操練正常，吼今晚上陣應是計過度過，配合廄侶出擊，今場必拼無疑。

　　「晨曦飛馬」情況亦一樣，上次贏馬仍有四倍分頭，全拜潘頓改騎「鑽飛鷹」擔票所致，幕後必大豐收。今次再戰排黃金一檔，本身跑谷草千二屬未敗之師，有力取得四連捷。

珊翠絲
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