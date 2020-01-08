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﻿健談馬事——育馬新星喜逢弱旅

2020-01-08 列印
　　第一場四班千二米。同班同程拆開三組，均屬水鬥水場合，今場三落四班的「育馬新星」，轉投鄭廄後第二度出賽，上次轉倉時間短，只跳兩課落場都輸近，今次拍跳三課，換田泰安，抽三檔，對住一批弱手已夠贏！

　　第三場四班一六五○米。「肥仔威威」上仗排一檔兼賺慢步速贏弱組，賽績唔算硬淨，但基於跑馬跑對手之標準，這次四班同程拆兩組，有幸編進弱組，避開第五場較強組別，對手中只有「醉開心」季內識贏，且只屬五班頭馬。體弱馬經個半月回氣，埋門試泥閘追勢夠勁，今次遇弱手又抽一檔，賺完可再賺！

子健
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