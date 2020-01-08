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﻿重點出擊——塑料喜形勢有利

2020-01-08 列印
　　第三場「塑料喜」上季由丁冠豪接手後，熱身一場即可建功，筆者認為這並非行運醫生醫病尾，主要是多得上手練馬師保養得宜，同時馬兒本身跑法主動，前速有一定保證，往往能在谷草賽事早着先機，故即使面對強手，經常也見所負不遠，本身在四班較低分區域浮浮沉沉，隨時都有權賺形勢贏馬。

　　「塑料喜」近仗評分又重返上季勝時水平，上仗在國際騎師錦標賽日排外檔，繼續沿用前置跑法，無疑早段佔了慢步速之利，然而沿途望空走二疊，末段貼欄而馳亦屬不利路段，但能堅持至最後幾十米才被對手越過。而事後回看，該役對手絕非善類，頭馬「湛江最醒」其後升班仍有表現，其他如「水箭龜」、「紅粉彩影」和「深愛」亦陸續有佳作。今仗「塑料喜」最有利是同場前置型馬不多，本身又排位內移，必更有利發揮，贏馬可期。

安西教練
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