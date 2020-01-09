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﻿馬場浮世繪——霹靂狂龍抗議升殿軍

2020-01-09 列印
　　昨晚第二場有研訊事件，原本跑第五名的「霹靂狂龍」提出抗議，理由是最後三百米受到「勇者勝」干擾，而小組經過大約十分鐘研訊後，裁定前駒得直，取代後駒升上殿軍。

馬場浮世繪
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