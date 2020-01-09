﻿幸福分享捧一月盃

昨晚谷戰舉行季內谷中唯一級際賽的一月盃，結果由呂廄「幸福分享」奪得，鞍上人何澤堯另贏姚廄「全民佳知」，並以兩席殿軍力壓同樣起孖的利敬國而成為騎師王。其餘丁冠豪憑「塑料喜」、「贏多多」及「大師級」中三元，而停賽前的潘頓和史卓豐亦有進帳，前者憑摩廄「壽臣」及容廄「永同歡欣」梅開二度，後者則贏「贏多多」。此外，蔡明紹第二場犯規，罰停賽兩日。



昨晚舉行國際三級賽一月盃，結果由何澤堯策騎的「幸福分享」奪標，練者呂健威表示：「『幸福分享』今仗能夠勝出國際三級賽，令我非常開心。此駒今季四戰表現普通，主要因為賽程不合，其實牠跑谷草比較好，而且本身比較細隻，負輕磅會有幫助，之後部署要再視乎賽程了。」



丁冠豪因為出外買馬，昨晚不在港督戰，但攻勢仍然凌厲，先後勝出「塑料喜」、「贏多多」及「大師級」，其中「贏多多」由將要停賽八日的史卓豐建功，馬主林啟昌透露：「『贏多多』來港初期很膽小，而且不願進食，總之問題多多，但經過丁冠豪的悉心調教，情況大有改善。此駒血統優良，我們團體成員都對牠很大寄望，希望之後愈跑愈好。」



至於為「塑料喜」報捷的利敬國，則另憑「好友益」食頭胡，練者徐雨石說：「我已很久無贏馬了，今戰與『好友益』一起打破悶局，實在非常開心。利敬國賽後報告，此駒末段猶有餘勁，所以刻意移出一點讓牠盡情衝刺，最終亦順利取勝。」



此外，潘頓昨晚憑摩廄「壽臣」及容廄「永同歡欣」起孖，他賽後指出：「『壽臣』今仗排十二檔，但本身曾經前領跑得接近，所以我決定以主動方式發揮，雖然牠全程走二疊，走勢卻一直良好，末段也能保持頸勢，結果終於打開勝門，希望開竅後可繼續爭取頭馬。」



而「永同歡欣」練者容天鵬說：「今仗我預計賽事缺乏步速，但『永同歡欣』跑法後追，別無他法之下只好決定留到最後追，結果戰術成功。此駒勝升要上二班，能否再贏要看形勢，但谷草絕對最合腳法。」



另外，韋達昨晚「偉大勝利」，已經連贏六期賽事，練者賽後說：「『偉大勝利』以往容易情緒緊張，陣上往往未能發揮水準，我接手後便一直教導牠放鬆競跑，及至上月國際騎師錦標賽，牠於川田將雅胯下後上甚勁得第四，反映如果早段以文靜方式策騎，便能夠在末段發揮後勁，因此之後兩仗均採用同一戰略，剛好今場形勢步速有利，終於贏出在港首場頭馬。此駒在跑馬場出賽明顯更能放鬆，所以暫時將集中部署跑谷戰。」



記者：文傑、亨利