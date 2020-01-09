﻿順理成章——法籍旋風席捲馬圈

彭國年初次來港擔任公司騎師即一鳴驚人，元旦尾場策騎「快益善」在直路上左穿右插後上如飛，剛好於衝線時追越「錶之皇者」，表現技驚四座。現時騎師陣營中，在李寶利及沈拿兩位意大利騎師離開後，除了填補空缺的彭國年是來自法國之外，近期曾一日三捷的巴度都屬法籍，這股法國旋風勢必為本地馬圈帶來一番新氣象。



談到法國好手，自然會想起巫斯義、洗毅力、李格力及杜利萊，至於上世紀九十年代初的費伯龍也為人津津樂道。巫斯義及冼毅力也在陣中展現過藝高人膽大的身手，前者曾在九二至九三年度馬季的一場賽事中，策騎「喜蓮之星」遇上嚴重失蹄事故，在電光火石間運用其強勁臂力抽起馬頭，不但救了馬，也救了自己，最後還能超越對手勝出。



至於冼毅力則在○六至○七年度馬季策騎「泰寶馬」，在末段因馬鞍滑移處於險境，但他竟然不顧自身安危繼續奮力催策，結果在率先衝線之後才從馬背跳下，最後他當然也安然無恙。



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