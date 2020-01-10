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﻿量化歡騰增程仲好

2020-01-10 列印
  田泰安前晚策騎韋廄「偉大勝利」贏出季內第三十四場頭馬後，明日沙田日馬雙方將繼續合作，騎者十匹座騎裏四駒來自韋廄。田泰安昨晨收操時接受訪問時表示，對「量化歡騰」和「威風凜凜」兩駒機會最感樂觀。

  「量化歡騰」上場初出即能克服十四檔贏馬，當時韋達曾表示以該駒走勢推斷，增程會更合發揮，果然該駒今仗出戰千四米。因史卓豐停賽，今次馬兒將配田泰安上陣，騎者說：「我至今操過『量化歡騰』三課，馬兒每課均走勢輕鬆，質新馬進度正常，賽前此駒已做足一切準備工夫，希望臨場步速正常甚至偏快，令牠能在最有利情況下爭取連捷。」

  「至於『威風凜凜』今仗操足而臨，而且以牠操練時所展示的速度，跑千二米亦合腳法，將是另一匹爭勝分子。」田泰安續道。

特約記者：文傑
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