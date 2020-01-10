﻿張氏理論——南非馬不及南非人

韋達於港當了廿年騎師，成為十三屆冠軍騎師後，今季轉當練馬師，成績扶搖直上，不知不覺已超越另外兩位南非練馬師苗禮德及霍利時了。而現在雖有多位非華人練馬師，但其中告東尼是港產騎師，方嘉柏童年已來港也是港人，大摩於一九七○年到港，大家都當他是港人。真正外來練馬師有七位，三位澳紐人，一位於法國練馬的英國人，但來年希斯再來，變成四澳紐對三南非了。



多年來兩位南非練馬師都有引入南非馬，但為數不多，成績也不算凸出，一般只是二三班馬，絕少可立足第一班。



南非馬勝在身價不高，因為南非本身物價不高，加上南非馬於純種馬世界，血統不是一流。但更重要是曾經出現南非馬離開本土，不可直到指定國家，反而要於美國或英國停留兩三個月作檢疫，安全及格才放行來港。因為南非雖是非洲最先進國家，但非洲仍被歐美視為落後地區，動物的衞生水平列為不安全水平。



張福元