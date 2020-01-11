賽日頭條——韋達繼續歡騰

韋達騎而優則練，今季開倉成績穩步上揚，近期更連贏六日，今期兵分九路，頭場「威風凜凜」未跑先矚目。「十三哥」是日究竟能奪幾W？最為馬迷關注。



韋家軍今日精銳盡出，單數新勝馬就有三匹之多，包括上仗在同日起孖的第三場「輝煌芯」與第七場「量化歡騰」，以及第八場爭奪保良局盃的「興爾」。須知韋廄馬入完三甲後，翌仗戰績極彪炳，三十七戰得過十一冠六亞五季，勝出率達三成！是日「輝煌芯」與「量化歡騰」再次同日出擊，前駒續跑田草千二，後駒增程跑千四，不無機會再次齊傳捷報。



韋達派馬初出即奏捷的成功例子已有「超能力」、「輝煌芯」與「量化歡騰」，盡是南半球自購新馬，今日輪到「威風凜凜」初試啼聲，力求錦上添花。至於第四場「紅粉彩影」雖未開齋，但之前兩戰泥賽都入三甲，今仗改配田泰安操刀，不可不知，騎者一月份五騎韋廄馬獲三冠一季，與韋達正值蜜運期。



文傑評語



「威風凜凜」賽前部署跟「超能力」和「輝煌芯」等初出即勝馬如出一轍，都是經過長時間操練，快跳試閘做足，可期坐位望贏。至於王牌馬「閃得快」亦有備而臨，快跳試閘均搶眼，隨時是另一匹「聚才」，初出便走入三甲。



亨利評語



韋達今季新開倉，急於打響名堂屬意料中事，觀乎此倉的新上名馬再出多有好成績，可見馬房作風正氣。對於正值當銳的韋廄馬，最合適做法是長期兼顧，無論是投注QT或四連環，啱心水的話可作馬膽，長期拖住亦包無蝕底。



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