﻿勝在有方——線路勇駒休足反彈

「線路勇駒」前季屬全盛期，季初打疊五仗入三、四名後，季尾賺慢步速下於田草千四氣走其後可勝三班之「友誼之星」，評分回升至84分仍能跟當時甚銳之「世界紀錄」爭Q，當時約有二班中級水準。上季見頂回落，但季尾跌至63分時能在三班此程氣走當時甚準之「再享耆成」，反映評分已回至有利水平。今季首仗可跟其後一再在二班上名之「開心好玩」跑近，已足可成為三四班升降機。早前跑得太密才敗，連場跟跑後稍休七星期再出，期間兩試大閘準備積極，順放賺跑道形勢後可反彈出冷。



「得益良多」季初一再跟得急也能入Q，水準值四班中上級，果然剛戰順利出頭，蹄下敗將「正本開心」和「高大威猛」其後均能贏，屬強組頭馬。今次跟「線路勇駒」切入後或可克服大外檔。「金碧科」季初能力逼當銳之「承你所願」而彈離其後兩捷之「高瞻遠矚」，屬出色亞軍。剛戰跑道形勢不利下以終極時速22秒23衝得殿軍，水準甚高。今次排檔內移不必留太後，冷要防。



方駿暉