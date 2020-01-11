﻿健談馬事——友誼至好當銳再勝

第二場五班草地千六米。愈近季中，現時仍然留在原班的平凡馬，愈難抵擋四落五班之馬，今場的「七寶」與「小福將」，雙雙都是在四班相對下風唔夠贏，但落班轉換另一批對手，則由弱勢變強勢。這兩駒曾在167場次的四班同程同場鬥過，分列二、四名，推算能力相近，而比較跑法、配搭，引伸至今場，再預估步速形勢，相信「小福將」會稍贏點數分。



第十場二班草地千六米。高班賽先講馬匹銳氣，再睇負磅，今場當銳馬少之又少，有「喜蓮彩星」頂起負磅，令全場最銳的「友誼至好」可繼續負中磅落場。「友誼至好」上賽後休息一個月，做埋大閘等跑今場，操練時間表理想，同場有足夠前領馬，預期步速正常，降低原本覺得唔太理想的一檔之疑慮。



子健