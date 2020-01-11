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﻿重點出擊——戰熊三千配合出擊

2020-01-11 列印
　　剛周三「偉大勝利」打破缺口取得處女勝利，上賽走入一席第二的鞍上人莫雷拉，是賽卻另有所好，這難免令馬迷聯想陰謀論。筆者對此卻不以為然，因為始終要認清馬匹實力為首要。

　　第三場「戰熊三千」上仗初跑谷草換上雷神，原本與霍利時合作無間的郭能卻坐冷板櫈，這固然令馬迷加倍重視。但按馬兒往績推算，本身早段落腳已不快，當時更排劣檔起步，預期形勢極為不妙。

　　反觀今次回師田草，形勢可謂大逆轉，按同父系馬「老實人」三捷田草千二，霍利時豈會不知「戰熊三千」的部署方向。查此駒初出已入三甲，同場的「韋小寶」和「小太陽」皆隨後贏馬，賽事水準絕不簡單，即使落第的「超能量」、「閃電精靈」和「勝利在手」亦陸續補中。今次配合同主馬「滿冠熊」而臨，令「戰熊三千」更添戰意。

安西教練
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