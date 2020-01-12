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﻿馬場浮世繪——鄭俊偉起孖即逃離榜尾

2020-01-12 列印
﻿馬場浮世繪——鄭俊偉起孖即逃離榜尾
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　　鄭俊偉昨日憑「齊齊發」及「金碧科」包辦第六口孖寶，季內累積七場頭馬，排名即時跳升兩級，暫時擺脫包尾位置。至於鄭廄對上一次起孖，已要數到二○一八年二月二十五日，事隔近兩年。鄭俊偉在「齊齊發」打開勝門後說：「『齊齊發』前仗跑第三，賽後何澤堯建議增程，我接納意見，上仗安排馬兒跑千四米，可惜未竟全功，今次再跑總算補中。此駒一直在進步，剛才賽後蔡明紹指馬兒有餘未盡，但我暫時不打算讓牠繼續增程。」

馬場浮世繪
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