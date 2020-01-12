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﻿馬場浮世繪——錢途燦爛口部流血照贏

2020-01-12 列印
﻿馬場浮世繪——錢途燦爛口部流血照贏
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　　呂廄「錢途燦爛」昨日在頭場打開勝門，不過返回凱旋門時滿口是血，之後練者呂健威解釋，其實賽前已發現馬兒口部割傷，但獸醫檢查後認為可以出賽，最終凱旋而回，證明的確沒有影響。

馬場浮世繪
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