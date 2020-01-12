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﻿馬場浮世繪——彭國年告東尼合作愉快

2020-01-12 列印
﻿馬場浮世繪——彭國年告東尼合作愉快
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　　彭國年昨日備受告東尼器重，總共提供七駒之多，騎練忽然加強合作果然有因，最終彭國年為東廄勝出「鑽石達人」，其餘「嘉應精彩」、「熱血鬥士」及「線路勇駒」亦跑入位置，交到功課有餘。

馬場浮世繪
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