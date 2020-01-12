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﻿馬場浮世繪——蟲草之星米雪帶頭行善

2020-01-12 列印
﻿馬場浮世繪——蟲草之星米雪帶頭行善
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　　昨日「蟲草之星」出賽，馬主御精英團體眾成員當然有入場，但除了為愛駒打氣，更重是借此行善。他們以藝人米雪為首，捐贈三十萬港元予「人間有情慈善基金」，此基金將於三月為專注力失調和過度活躍症的基層學童籌款，米雪話一定會全力支持。

馬場浮世繪
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