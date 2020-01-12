馬場浮世繪
馬場浮世繪——蟲草之星米雪帶頭行善
馬場浮世繪
投票前民調：蔡英文大幅領先 台大選蔡韓今世紀對決
今日是台灣的總統及立委大選，三名總統候選人分別舉行選前之夜的造勢晚會，作最後衝刺拉票。爭取連任總統的蔡英文昨晚在台北凱達格蘭大道，舉行壓軸一場造勢晚會，現場參與人數於晚上九時已超過三十萬人。此外，民進...
2020-01-11
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富二代擺酒慳百萬做善事 聲稱非小器只為困苦民眾
中國人的文化喜歡在結婚時大擺筵席，不過浙江寧波一位億萬富二代卻打破常規！富二代嚴旭東結婚時捨棄豪華場面，只有四桌客人，身上所穿婚紗禮服也在千元以下。新人揭露背後原因：婚禮省下來的錢，已捐助給有需要的民...
2020-01-11
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烏航客機疑遭伊朗導彈擊毀 美方「高度肯定」 伊國否認
烏克蘭客機周三在德黑蘭機場失事墜毀、導致全機一百七十六人死亡的災難有驚人發展。美國、加拿大和英國均聲稱更多證據顯示，肇事客機極可能被伊朗軍方發射的導彈擊落。伊朗否認並要求加拿大提供相關的情報資料，又邀...
2020-01-11
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The Richmond入場價598萬
恒基旗下的港島西半山羅便臣道The Richmond，發展商於周五（10日）晚開價，首批30伙折實598.8萬入場，以開放式及一房戶為主，最快周末開放示範單位予公眾參觀。 恒基物業代理營業（二）部總...
2020-01-11
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騰訊闖400元關 恒指反覆升77點
外圍股市再創新高，港股反覆向好，其中科網巨企顯著跑出，龍頭騰訊（700）逼近400元關，阿里巴巴（9988）亦再創本港上市新高，帶動港股投資氣氛向好，港股交投自上月17日以來終錄得破千億元成交，成交金...
2020-01-11
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紅軍乘虛而入 熱刺斷臂
熱刺領隊摩連奴先泊大巴，再長傳反擊的唯一戰術，今晚英超主場對利物浦勢失靈。事關中鋒哈利卡尼要施手術根治大腿傷患，最少缺陣三個月，陣中沒球員可接應長傳發動突襲，今仗難與不敗紅軍抗衡，客勝去馬。 摩連奴戰術獨沽一味穩守突擊，入主熱刺以來依樣葫蘆由中堅艾達韋列特發動長傳，哈利卡尼作橋頭堡接應。他領軍頭九輪英超場均長傳五十四點五次，是球隊期間共入十八球的基礎。 無卡尼長傳作廢 可是，哈利卡尼上場英超拉傷左大腿肌腱，球會周四證實此子需接受手術，四月初才復操。沒有這名中鋒作支點，狂人的長傳反擊即崩潰，尤其此子今季各賽事四次缺陣，熱刺只得三和一負。 反觀紅軍挾跨季三十七場英超不敗，今仗無...
2020-01-11
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超音波防撞 吸塵小露寶
市面大部份吸塵機械人都是圓碌碌，但Panasonic新推出的「吸塵Robot」卻採用三角形設計，以便深入掃淨牆角，而且備有微塵感應器，自動偵測二十微米塵埃，加上超音波及紅外線防撞感應器，運作起來比傳統...
2020-01-10
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生命倒數 停止中西醫癌症治療 姜紫藍為李明蔚 影最後寫真
現年30歲的李明蔚（Sarena）患上罕見的鼻咽腺樣囊性癌，抗癌8年多，先後接受電療、化療令她痛不欲生。最近Sarena再冒險接受跟進治療手術，無奈效果唔理想，導致右眼完全失去功能，且不能再說話。目前...
2020-01-11
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巴士的點評——放棄程序公義的超級大國
最近中東局勢弄得一團糟，主要因為美國總統特朗普下令以無人機發射導彈，擊殺剛抵達伊拉克的伊朗「聖城旅」將軍蘇萊曼尼。 蘇萊曼尼一直是美國中情局的眼中釘，因為「聖城旅」是伊朗革命衞隊的對外擴展組織，在伊拉克、敍利亞和阿富汗等地扶植親伊反美的武裝勢力。問題是公然擊殺伊朗的一名現職高階將軍，無異向伊朗宣戰。前任美國總統無論是小布殊或者奧巴馬，都不敢進行這樣的計劃，但特朗普就在美國駐伊拉克大使館被闖入之後，他懷疑是伊朗指使，便下令擊殺蘇萊曼尼，以洩心頭之恨。 特朗普這個決策模式，很多聰明的前任都不敢做的事情，現任決策人卻遽然拍板進行，其風險程度可想而知。 美國擊殺蘇萊曼尼之後，更硬指...
2020-01-11
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馬場浮世繪——鄭俊偉起孖即逃離榜尾
鄭俊偉昨日憑「齊齊發」及「金碧科」包辦第六口孖寶，季內累積七場頭馬，排名即時跳升兩級，暫時擺脫包尾位置。至於鄭廄對上一次起孖，已要數到二○一八年二月二十五日，事隔近兩年。鄭俊偉在「齊齊發」打開勝門後說...
2020-01-12
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