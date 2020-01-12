﻿雷神霍利時捧盃 韋達呂健威鄭俊偉起孖 彭國年首封騎師王

昨日唯一錦標是樂善堂一百四十周年盃，結果由時廄「滿冠熊」勝出，騎者莫雷拉另得四亞一殿，但在騎師王不敵同分的彭國年，因為後者憑「鑽石達人」及「南莊瑞寶」贏馬，另有三席季軍。其餘呂健威、鄭俊偉、韋達和何澤堯都起孖。



昨日多位騎練起孖，其中彭國年勝出東廄「鑽石達人」及呂廄「南莊瑞寶」，最終更成為騎師王。前駒馬主姚文雄說：「『鑽石達人』今仗能夠重敲勝鼓，練馬師告東尼和騎師彭國年的功勞最大，尤其告東尼旗下馬匹數目眾多，但對這匹五班馬依然耐心部署，如今終於再交出頭馬，當然值得高興。」



至於勝出「錢途燦爛」及「南莊瑞寶」的呂健威說：「賽前我對『錢途燦爛』信心不大，能夠取勝可能因為對手較弱。此駒經常慢閘，但今次排十四檔，影響有限，而牠擅鬥後勁，田草長直路會較合發揮。『南莊瑞寶』經常後追接近，卻屢因形勢而衝輸，今仗步速快，彭國年亦能省起馬兒的後勁。之後我仍傾向讓牠再跑泥地，但如果沒有適合賽程才會轉爭草地。」



其餘韋達憑「輝煌芯」及「廣陵王」梅開二度，他表示：「賽前我並不太認為『輝煌芯』負重磅會有影響，因其體格強壯，反而擔心牠在不同形勢下，能否繼續跑出水準，幸好鞍上人巴度發揮出色，早段順利找到遮擋，入直路才望空出頭，贏馬演出較上場更佳。此駒目前仍在進步，就算加分升上三班，仍然具有競爭力。『廣陵王』來投時曾有傷患，我花了很多時間耐心地處理，如今總算取得回報。此駒早前試谷閘走勢出色，之後狀態繼續提升，但因為排十四檔，令我的樂觀態度稍減，不過何澤堯發揮出色，馬兒在直路不但衝刺凌厲，過往經常在直路內閃的問題亦不復見，充分展示良好質素，至於未來部署如何，有待研究後才決定，但下仗應增程跑千四米。」



另外，昨日的樂善堂一百四十周年盃由「滿冠熊」奪得，練者霍利時透露：「『滿冠熊』體質較弱，所以上仗勝後讓牠有足夠時間休息，今次賽前更沒有安排試閘，避免影響體力，如今證明部署正確，當然鞍上人莫雷拉的發揮亦值得讚賞。此駒是正宗泥地中距離馬，即使下場升上第二班賽競逐，仍足以繼續爭勝。」



其餘蘇兆輝為「超新星」建功，練者苗禮德指：「蘇兆輝早前成績一般，主要因為座騎實力問題，今仗他策騎『超新星』便演出身價，早段順利將馬兒留力，末段即能完全發揮出其追勁，發揮表現出色。此駒下仗跑二班賽可負輕磅，仍然有機會再捷。至於我的馬房目前處於新舊交接期，舊馬年紀漸大及評分飽和，而十五至二十匹新馬則要時間成熟，所以早前聖誕期間，我刻意減少派馬出賽，讓廄內所有馬匹休養生息，希望能夠取得更佳成績。」



記者：文傑、亨利