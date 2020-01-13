利敬國全力以赴

之前於谷戰梅開二度的利敬國，剛周六轉戰沙田交白卷，胯下馬匹僅「小福將」得第二，其餘座騎的表現都令人失望。然而周三跑馬地夜賽，這位南非好手的八匹座騎不乏牌面馬，有望重響勝鼓。利敬國則表示陣中只會全力以赴，今戰則認為以摩廄「萬眾之力」和鄭廄「大運舞台」最具機會爭勝。 「萬眾之力」今季踏入三歲成熟期，表現較上季明顯進步，並已在谷草一千米找到出路，上仗在利敬國胯下贏得今季第二場勝仗，周三晚升上三班爭連捷，利敬國分析說︰「雖然『萬眾之力』上仗是全程守在包廂位，在最有利的形勢下勝出，但姿態卻較第一次贏馬時更輕鬆，反映較前進步。今次牠在高一個班次出賽，對手無疑比前更強，但本身負磅較上場輕十三磅，而且目前銳氣正盛，只耍臨場發揮出水準，可期贏得今季第三場頭馬。」



周三晚鄭俊偉八駒參戰，五匹由利敬國主轡，其中九歲老馬「大運舞台」周六朝由利敬國過檔快操，騎者表示馬兒走勢輕鬆，老馬難得目前狀態良好︰「以牠上場在田草千二米敗在『量化歡騰』和『行星夢』兩匹質新馬的表現估計，狀態已經回勇，如今回師谷草千二米，一來過往跑同程表現更好，二來負一二○磅甚輕，我當然要把握贏馬機會。」



最後，利敬國表示羅廄「太陽威威」前仗是緊跟快放馬而跑第四，上仗則礙於排十二檔致全程走二三疊，仍可走得接近，足證牠合跑谷草一六五○米，今次再戰同程即使對手中不乏惡馬，但如排位抽得內檔令際遇較佳，理應具競爭力爭前列。



特約記者︰文傑