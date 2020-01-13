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馬場浮世繪——烽煙四喜報爭杜拜世界盃

2020-01-13 列印
　　一年一度的杜拜世界盃賽馬日，將於三月廿八日在美丹馬場舉行，當晚的連場一級大賽，暫時不乏香港人馬垂青入紙報名。獎金最高的泥地二千米一級賽杜拜世界盃，苗禮德為「烽煙四喜」報名最矚目，並同時入紙泥地一哩二級賽高多芬一哩賽，做定兩手準備；高多芬一哩賽亦吸引到大摩為「二郎」報名。

　　其餘賽事報名港駒，包括東廄「時時精綵」報爭二四一○米草地一級賽司馬經典賽、摩廄「美麗傳承」入紙千八米杜拜草地大賽；而同屬摩廄「忠心勇士」就同時入紙千二米一級賽金莎軒錦標和阿喬斯短途錦標，前者是草賽，後者是泥戰。文家良亦已為「仁者荃心」報爭金莎軒。

馬場浮世繪

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