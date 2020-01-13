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馬場浮世繪——馬佳善公子練馬又贏G1

2020-01-13 列印
　　屬南非歷史最悠久大賽之一的皇后碟，第一百五十九屆賽事於香港時間周六晚在凱尼沃斯馬場舉行。目前彼邦最佳賽駒Hawwaam在這場千六大賽中只跑第五，上屆冠軍「再顯光芒」則跑第六，反而由前香港冠軍騎師馬佳善的兒子馬恪斯訓練的「瓦迪」，今仗在傑奇胯下表現神勇，後上擊敗「統一世界」奪標。現年三十歲的馬恪斯今季已第二次贏一級賽。馬佳善於一九七七年曾策Bold Monarch首次贏出皇后碟，四十三年後由其兒子練馬捧盃，誠一時佳話。「瓦迪」下場將出戰三周後舉行的大都會錦標。

馬場浮世繪

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