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馬場浮世繪——張漢威司徒柏雄升任副練

2020-01-14 列印
馬場浮世繪——張漢威司徒柏雄升任副練
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　　馬會公布，昨日起即時發牌予張漢威與司徒柏雄出任助理練馬師，有效期至今個馬季結束。張漢威、司徒柏雄已分別獲派為容天鵬與沈集成效力。

馬場浮世繪

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