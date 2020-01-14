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馬場浮世繪——田泰安偕未婚妻大埔還神

2020-01-14 列印
　　田泰安在港從騎已第七個馬季，早已入鄉隨俗，逢歲晚會到大埔泰亨村天后宮還神及祈福，今年不例外，昨午偕未婚妻Xaviere往天后宮還神，蔡廄新馬D348馬主文壽強（圖左一）、「請跟我來」馬主蔡漢秋，以及「心多多」馬主李烈龍等均有出席，場面熱鬧。雖然田泰安近月開始茹素，但昨日仍跟多位同行馬主及村民等人齊切燒豬，表現極之親和。

馬場浮世繪

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