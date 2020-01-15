勝在有方——又係熊脫胎換骨

「又係熊」雖在外地已跑了十二仗，但頭七仗可打疊入前四名，其中六場得一冠三亞兩季，見好常可持續，有忠心鐵馬模式。來港初期可能未適應，連場於短途跟跑後，三月閹後季尾加戴鼻箍才逐漸轉好。前仗賺快步速下衝近實力指標「紅麗舍」和「路路通」，表現僅算中規中矩，但剛戰稍休操好即脫胎換骨，以中等步速領放下能以全場第二快之末段22秒85，彈離同樣守好位之「共創歡樂」，差點便破班際和全港紀錄，五歲南非自購馬進步神速至二班爭勝水平。



上賽後「又係熊」加十分而只多負六磅，稍休四星期才再出，可像同主的「滿冠熊」般連捷。



方駿暉