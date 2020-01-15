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日報新聞 > 馬經

健談馬事——超趣補中機會高

2020-01-15 列印
  第五場「超趣」屬少數初跑谷草一哩可交到驚喜表現之馬，再經近兩場認證，確認是谷草一哩專家，只要霍利時肯打定主意，一定等到機會。像這次所遇對手，哪有「精神威」般的級數？而且又遇到有足夠快放馬的形勢，降低慢步速被屈機可能性，增強補中機率。

  第七場「又係熊」上仗表現比前駒更有驚喜，頭三段快開至1分16秒，末段竟能再交出22秒85，屬真正的段段快開的出色頭馬。為等此次賽程，賽後休息了一個月，做齊應做工夫，狀態有升無跌，抽一檔增添彈性，可為馬房包辦同晚三班一哩孖寶。

子健
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