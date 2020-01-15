重點出擊——靚紫荊收復前失

較早時筆者在總場次223大題推介「靚紫荊」，該役馬兒跑谷草一六五○米，最終只得一席無甚威脅的季軍，牠不但早段留後蝕了慢步速，另外根據馬會賽後報告指出，此駒於運送往跑馬地期間煩躁不安，且右跗關節部份有多處細小傷口，雖然最終獲獸醫批准出賽，但始終為落第帶來一點藉口。



值得一提，事後回看223場次乃強組賽事，且看除了頭馬「湛江最醒」升上三班仍可走入亞軍之外，其他馬匹如「水箭龜」、「深愛」、「紅粉彩影」及「塑料喜」等，之後也能陸續交出成績。



上仗「靚紫荊」再戰谷草一六五○米，賽後出現騎師「動手」場面，事緣「靚紫荊」在陣上被「一舖成名」擠壓及碰撞，結果前駒失盡先機，就此搏失確實不值。今倘田泰安鍥而不捨再操刀，定必大打身價波。



安西教練



