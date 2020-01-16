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﻿馬場浮世繪——前澳門騎師莫威廉訪港

2020-01-16 列印
﻿馬場浮世繪——前澳門騎師莫威廉訪港
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　　昨晚沙圈有一熟悉身影，原來是曾在澳門發展的騎師莫威廉，與友好入場觀戰，他表示目前在摩洛哥開倉練馬，今次來訪是旅遊性質，今日便會離開香港返回摩洛哥。

馬場浮世繪
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