﻿呂健威田泰安捧盃在手

昨晚唯一錦標是香港會盃，結果由「勝利在手」奪得，騎練田泰安和呂健威合作另贏「好好學習」，田泰安更後上成為騎師王。其餘丁冠豪憑「勇冠多」及「活力名駒」起孖，兩駒的鞍上人潘明輝和蘇兆輝，分別另贏姚廄「開心好友」及葉廄「藍海策略」。



昨晚「勝利在手」在田泰安胯下捧走香港會盃，練者呂健威踏入二○二○年後捧了四個盃，他說：「『勝利在手』在沙田出賽時容易情緒緊張，跑谷草則比較安定，今仗排九檔確實令我擔心，幸而沿途守得好位。此駒畢竟仍年幼稚嫩，相信續有進步空間。」



丁冠豪昨晚憑「勇冠多」及「活力名駒」起孖，建功的分別是潘明輝和蘇兆輝，練者賽後說：「『勇冠多』上仗擺前放得快了一點，所以今次我吩咐潘明輝要在早段稍留，況且牠以往也試過後追上名，不一定要盡搶。如果狀態保持的話，此駒在四班仍可一爭。『活力名駒』來投時健康無問題，但我的外籍騎馬人操練後，建議改換口銜鐵及加頭罩，如今看來收效。此駒的缺點是重口，經常早段用力過多，所以跑谷草短直路較合發揮。」



至於雙「輝」亦梅開二度，其中蘇兆輝為「開心好友」開齋，練者姚本輝透露：「『開心好友』血統早熟，身形及心智卻有點滯後，今仗贏馬我並不意外，但排十一檔仍能大勝則屬驚喜，蘇兆輝的發揮應記一功。此駒暫時仍會主攻谷草一千米。」



而潘明輝則另贏「藍海策略」，練者葉楚航指出：「『藍海策略』的衝刺力並不強，因為很需要內檔幫助，今次抽排一檔正好，早段可以守在三四位，形勢有利爭勝。」



另一方面，羅富全昨晚與利敬國合作勝出「太陽威威」，練者賽後表示：「『太陽威威』之前跑田草千四常遇強手，所以到谷草尋求突破，之前兩次因為排外檔影響表現，今次排內檔早段可跟前一點，形勢轉佳下勝回一仗。」



此外，跑畢昨晚要停賽的蔡明紹憑「幸運飛駒」食頭胡，練者文家良表示：「『幸運飛駒』因為喉部問題而影響表現，但以往曾在三班上名，今次總算憑級數在五班打開勝門。我會盡量安排此駒跑谷草，但如果有適合的田草直路賽，屆時也會一試。」



記者：文傑、亨利