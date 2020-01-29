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﻿勝在有方——南莊加好力爭四連捷

2020-01-29 列印
　　「南莊加好」今季三戰谷草全勝，初出跑最短途，直路能從似無可能的位置以終極時速22秒14衝贏，已知可在此場地創一番功業。翌戰增程至千二後上輕勝，追勁非一般中班馬可比。剛戰上到三班，出閘本甚快，其後勒避才墮到中後位置，入直路移出後只衝幾步便彈離之前可在二班田草強組一再跑近之「精彩輝煌」，蹄下敗將另有「永同歡欣」最近擊退實力指標「明駿之星」，以後駒能跟今次同場之「晨曦飛馬」得平頭冠軍計，這場頭馬已有三班頂水準。本身於短直路爆發力特強，應是新一代谷草短途新星。勝後稍休兩個多月，放草後早前加試泥閘，部署一如廄侶「贏多多」，預期貼欄跟四五位，可保持季內不敗。

　　「晨曦飛馬」上仗遇偏慢步速，竟移入不利之內疊路段，取位欠暢順兼末段甩韁繩，騎得極拙劣下失P，賽後左後腳不良於行，敗不足據。今隔三周而喜見細馬體重微升，跑出水準屬前駒最強對手。

方駿暉
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