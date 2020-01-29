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﻿翠絲過兩關——精神威強配添信心

2020-01-29 列印
　　第六場「狂舞派」至今成績全在谷草所得，上回首度出師田草賽事，排十二檔並不理想，沿途前跟之下，末段仍能負隅頑抗，最終取得獎金，演出並不算差。今次回師擅長的谷草一哩，改配雷神執韁，依照187場次能力拼「精神威」的水準計，今場贏面高唱入雲。

　　第九場「精神威」近兩仗出戰田草都有表現，若然幕後希望進軍打吡，現時評分仍難言穩奪入場券。今次回師擅長的谷草，飛起近期尾場常常走樣的潘頓，起用雷神令人增添信心，乃獨贏首選對象。

珊翠絲
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