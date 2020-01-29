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日報新聞 > 馬經

﻿健談馬事——狂舞派強項欺弱手

2020-01-29 列印
　　第二場五班一六五○米。今場無四落五之馬，原班馬塘水滾塘魚，季內識贏只有「駿協精英」、「向前看」及「堅離地」，最銳也許是「向前看」。論場地與路程性能，今季同程取兩W的「堅離地」有好無差，這次有唞夠及換人兩大變數，況且最近試跑和試閘都唔覺有大幅回落勢頭；縱使略擔心唔夠前領馬，排十檔是否留得住也是關鍵，不過換到分頭，就博彭國年留得到。

　　第六場三班一六五○米。「狂舞派」上次無故轉場及增程，試過失敗後，迅速修正部署，重返谷草爭強項，還試埋大閘，換莫雷拉，身為路程專家，面對一批平凡對手，夠贏。

子健
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