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﻿重點出擊——加州明雋一放而回

2020-01-29 列印
　　最近馬會舉行了一場記者招待會，就有關場地偏差問題作充分解釋，筆者不以為然，因若果每場賽事皆有利內疊前置，倒不如只跑四至六匹馬，以圖將偏差減至最低，至於田草直路賽，將參戰馬編排在四至十檔出閘，豈不是更加公平？根本全世界的草地馬場皆有場地偏差，實屬正常現象，十多匹逾千磅的巨物全速競跑，場地情況怎會完全相同？無知者為失敗找藉口，何來談公平？君不見很多外隊馬不論騎練及相關人等，晨課後都會沿草地走一趟，莫非為了散步？

　　第五場「加州明雋」歷來四戰谷草皆落第，極可能是上季未適應水土所致，而其中總場次568在五十三分水平時，敗於其時如日方中的「好利運來」，而負於「明月光」只一乘許，後駒之後能連續上名及贏馬，足證水準不俗。今季「加州明雋」一直具備佳態，今場受讓「明月光」十一磅，若果場地偏差有利內疊前置，有權一放而回！

安西教練
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