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﻿馬場浮世繪——黃志祥三駒南非同場上陣

2020-01-31 列印
﻿馬場浮世繪——黃志祥三駒南非同場上陣
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  明晚馬會轉播受注的南非大都會錦標賽馬日，第三場三歲馬千八米三級賽政治家錦標的十一匹參戰馬中，「帕蒂爾」（上圖）、「多才」和「午夜」都是由苗禮德幫馬主黃志祥購入，今仗一同上陣。苗禮德表示其實之前為黃志祥在拍賣會上購入六駒，其中一匹是三戰全勝的Armando已經運港服役。至於明晚列陣的三駒，目標都是下月二十二日舉行的一級賽好望角打吡。「帕蒂爾」上仗增程跑二千米即輕鬆贏馬，「多才」下仗增程跑千八米亦大勝四個多馬位，明晚均會全力以赴考驗實力。目前南非的外圍莊家賠率，馬安東的座騎「驚喜包」在這場三級賽是三點三倍的大熱，「帕蒂爾」為六倍。

馬場浮世繪
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